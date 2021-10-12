Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 163 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Украины не смогла одолеть боснийцев, в шестой раз сыграв вничью

12 Октября 2021 • 23:37 Комментировать
Украина
1:1
Босния и Герцеговина
окончен

Сборная Украины во Львове играла против боснийцев в ключевом матче в борьбе за вторую строчку в таблице. Достаточно быстро хозяева открыли счет, в быстрой атаке Виктор Цыганков вложил мяч  в ногу Андрея Ярмоленко на дальней штанге. Украинцы отдали инициативу и в концовке упустили победу. Шестая ничья в семи матчах - 1:1.

Протокол игры  
Украина 1:1 Босния и Герцеговина
(1:0) Ярмоленко Андрей 15'    
    77' Ахмедходжич Анел (1:1)
Пятов Андрей Матвиенко Николай Кривцов Сергей Забарный Илья Тымчик Александр Степаненко Тарас Шапаренко Николай   72' (Сикан Даниил (   72') Соболь Эдуард Ярмоленко Андрей   82' (Зубков Александр (   82') Яремчук Роман   72' (Сидорчук Сергей (   72') Цыганков Виктор   82' (Булеца Сергей (   82')
Запасные: Ризнык Дмитрий Бущан Георгий Шабанов Артём Караваев Александр Корниенко Виктор Харатин Игорь Сирота Александр Довбик Артём
Шехич Ибрагим Стеванович Мирослав Хаджикадунич Деннис Ахмедходжич Анел   19' Чивич Эльдар   11' Хаджиахметович Амир Налич Ади   58' (Сарич Элвис (   58') Колашинац Сеад   90' (Ковачевич Аднан (   90') Гояк Амер   58' (Пирич Кенан (   58') Джеко Эдин Превляк Смаил   64'   82' (Демирович Эрмедин (   82')
Запасные: Йовичич Александар Газибегович Юсуф Менало Лука Думич Дарио Ципетич Бранимир Василь Никола Зилькич Алмедин Прчич Саньин
12 октября. Стадион "Арена Львов" (Львов).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Боснии И Герцеговины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Казахстан 0:2 Финляндия
окончен Израиль 2:1 Молдова
окончен Англия 1:1 Венгрия
окончен Албания 0:1 Польша
окончен Сан-Марино 0:3 Андорра
окончен Сербия 3:1 Азербайджан
окончен Португалия 5:0 Люксембург
окончен Швеция 2:0 Греция
окончен Косово 1:2 Грузия
окончен Литва 0:4 Швейцария
окончен Болгария 2:1 Северная Ирландия
окончен Украина 1:1 Босния и Герцеговина
окончен Фарерские острова 0:1 Шотландия
окончен Дания 1:0 Австрия
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Октября
00:04 · Чемпионат мира 2022
Польша обыграла Албанию в бесконечном матче 1
12 Октября
23:48 · Чемпионат мира 2022
Шведы вышли в лидеры группы, одолев Грецию, по три очка набрали Грузия и Сербия
23:45 · Чемпионат мира 2022
Восьмая сухая победа подряд, и Дания триумфально выиграла группу
23:43 · Чемпионат мира 2022
Венгрия, вопреки прогнозам, остановила Англию на «Уэмбли» 1
23:39 · Чемпионат мира 2022
Швейцария разгромила Литву, Болгария набрала три очка
23:37 · Чемпионат мира 2022
Сборная Украины не смогла одолеть боснийцев, в шестой раз сыграв вничью
23:26 · Чемпионат мира 2022
​Защитник «Реала» Милитао повредил спину
23:22 · Чемпионат мира 2022
​Ярмоленко забил в шестом подряд поединке сборной Украины во Львове
22:53 · Чемпионат мира 2022
​Роналду оформил дубль за 13 минут поединка с Люксембургом, реализовав два 11-метровых
21:46 · Чемпионат мира 2022
Черданцев рассказал, кто должен быть капитаном сборной России 1
21:41 · Чемпионат мира 2022
Англия - Венгрия - 1:1 (закончен)
21:26 · Чемпионат мира 2022
Черданцев: Видимо, в сборной России накапливается какая-то положительная энергия
21:15 · Чемпионат мира 2022
Украина - Босния и Герцеговина - 1:1 (закончен)
20:40 · Чемпионат мира 2022
Сборная Украины объявила состав на матч против Боснии и Герцеговины
20:33 · Чемпионат мира 2022
Кудряшов: «Спасибо за доверие! Спасибо за поддержку!»
Все новости
Рекомендуем