Сборная Украины не смогла одолеть боснийцев, в шестой раз сыграв вничью

Сборная Украины во Львове играла против боснийцев в ключевом матче в борьбе за вторую строчку в таблице. Достаточно быстро хозяева открыли счет, в быстрой атаке Виктор Цыганков вложил мяч в ногу Андрея Ярмоленко на дальней штанге. Украинцы отдали инициативу и в концовке упустили победу. Шестая ничья в семи матчах - 1:1.