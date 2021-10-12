Сборная Украины не смогла одолеть боснийцев, в шестой раз сыграв вничью

Сборная Украины во Львове играла против боснийцев в ключевом матче в борьбе за вторую строчку в таблице. Достаточно быстро хозяева открыли счет, в быстрой атаке Виктор Цыганков вложил мяч в ногу Андрея Ярмоленко на дальней штанге. Украинцы отдали инициативу и в концовке упустили победу. Шестая ничья в семи матчах - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Ярмоленко Андрей 15'
|77' Ахмедходжич Анел (1:1)
Пятов Андрей • Матвиенко Николай • Кривцов Сергей • Забарный Илья • Тымчик Александр • Степаненко Тарас • Шапаренко Николай 72' ( Сикан Даниил ( 72') • Соболь Эдуард • Ярмоленко Андрей 82' ( Зубков Александр ( 82') • Яремчук Роман 72' ( Сидорчук Сергей ( 72') • Цыганков Виктор 82' ( Булеца Сергей ( 82')
Запасные: Ризнык Дмитрий • Бущан Георгий • Шабанов Артём • Караваев Александр • Корниенко Виктор • Харатин Игорь • Сирота Александр • Довбик Артём
Шехич Ибрагим • Стеванович Мирослав • Хаджикадунич Деннис • Ахмедходжич Анел • 19'Чивич Эльдар • 11'Хаджиахметович Амир • Налич Ади 58' ( Сарич Элвис ( 58') • Колашинац Сеад 90' ( Ковачевич Аднан ( 90') • Гояк Амер 58' ( Пирич Кенан ( 58') • Джеко Эдин • Превляк Смаил 64' 82' ( Демирович Эрмедин ( 82')
Запасные: Йовичич Александар • Газибегович Юсуф • Менало Лука • Думич Дарио • Ципетич Бранимир • Василь Никола • Зилькич Алмедин • Прчич Саньин
12 октября. Стадион "Арена Львов" (Львов).