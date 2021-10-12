Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 214 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Украина - Босния и Герцеговина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

12 Октября 2021 • 21:15 Комментировать
Украина
...
Босния и Герцеговина
1.75 3.80 4.70
Через 0 ч. 11 мин.

В поединке квалификации ЧМ-2022 сборная Украины встречается с Боснией и Герцеговиной.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на данный момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Украина - Босния и Герцеговина

Доступ после регистрации

Источник 1 Источник 2 Источник 3 (список) Источник 4

Протокол игры  
Украина 0:0 Босния и Герцеговина
Пятов Андрей Забарный Илья Кривцов Сергей Матвиенко Николай Тымчик Александр Степаненко Тарас Шапаренко Николай Соболь Эдуард Ярмоленко Андрей Цыганков Виктор Яремчук Роман
Запасные: Ризнык Дмитрий Зубков Александр Сикан Даниил Бущан Георгий Шабанов Артём Караваев Александр Сидорчук Сергей Корниенко Виктор Харатин Игорь Булеца Сергей Сирота Александр Довбик Артём
Шехич Ибрагим Стеванович Мирослав Хаджикадунич Деннис Ахмедходжич Анел Чивич Эльдар Хаджиахметович Амир Налич Ади Колашинац Сеад Гояк Амер Джеко Эдин Превляк Смаил
Запасные: Пирич Кенан Йовичич Александар Газибегович Юсуф Демирович Эрмедин Менало Лука Думич Дарио Сарич Элвис Ципетич Бранимир Ковачевич Аднан Василь Никола Зилькич Алмедин Прчич Саньин
12 октября. Стадион "Арена Львов" (Львов).
Текстовая трансляция  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Боснии И Герцеговины Чм-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Казахстан 0:2 Финляндия
12.10  21:45 Португалия ... Люксембург 1.08 12 35
12.10  21:45 Швеция ... Греция 2.03 3.3 4.1
12.10  21:45 Косово ... Грузия 2.19 3.15 3.75
12.10  21:45 Литва ... Швейцария 14 6.6 1.22
12.10  21:45 Болгария ... Северная Ирландия 2.24 3.2 3.55
12.10  21:45 Украина ... Босния и Герцеговина 1.79 3.7 4.7
12.10  21:45 Фарерские острова ... Шотландия 11 5.2 1.32
12.10  21:45 Дания ... Австрия 1.69 3.9 5.2
12.10  21:45 Израиль ... Молдова 1.17 7.6 18
12.10  21:45 Англия ... Венгрия 1.16 8 20
12.10  21:45 Албания ... Польша 4 3.55 1.97
12.10  21:45 Сан-Марино ... Андорра 4.4 3.1 2.03
12.10  21:45 Сербия ... Азербайджан 1.17 7.6 18
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Октября
21:26 · Чемпионат мира 2022
Черданцев: Видимо, в сборной России накапливается какая-то положительная энергия
21:15 · Чемпионат мира 2022
Украина - Босния и Герцеговина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:40 · Чемпионат мира 2022
Сборная Украины объявила состав на матч против Боснии и Герцеговины
20:33 · Чемпионат мира 2022
Кудряшов: «Спасибо за доверие! Спасибо за поддержку!»
20:15 · Чемпионат мира 2022
Сутормин: «Быть капитаном сборной России – гордость и ответственность»
19:54 · Чемпионат мира 2022
​Певица Афродита изменила текст песни «Валера» из-за Карпина
19:22 · Чемпионат мира 2022
​У сборных будет только неделя на подготовку к чемпионату мира-2022
19:12 · Чемпионат мира 2022
Сборная Казахстана не смогла отобрать очки у финнов
18:36 · Чемпионат мира 2022
Пукки стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии
17:55 · Испания. Ла Лига
​Милитао повредил спину в матче сборной Бразилии
17:31 · Чемпионат мира 2022
​В Уфе предлагают переименовать улицу в честь Дивеева – создана петиция
16:21 · Чемпионат мира 2022
​Журналист показал забавный аватар Карпина из «Телеграма» 1 фото
15:40 · Чемпионат мира 2022
​Словения – Россия: что осталось за кадром видео
15:33 · Чемпионат мира 2022
​Кержаков оценил выступление сборной России в октябре
14:40 · Чемпионат мира 2022
​В РФС отреагировали на избиение фанатов в Словении 3
Все новости
Рекомендуем