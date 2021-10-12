Украина - Босния и Герцеговина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В поединке квалификации ЧМ-2022 сборная Украины встречается с Боснией и Герцеговиной.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на данный момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Украина - Босния и Герцеговина
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Протокол игры
Пятов Андрей • Забарный Илья • Кривцов Сергей • Матвиенко Николай • Тымчик Александр • Степаненко Тарас • Шапаренко Николай • Соболь Эдуард • Ярмоленко Андрей • Цыганков Виктор • Яремчук Роман
Запасные: Ризнык Дмитрий • Зубков Александр • Сикан Даниил • Бущан Георгий • Шабанов Артём • Караваев Александр • Сидорчук Сергей • Корниенко Виктор • Харатин Игорь • Булеца Сергей • Сирота Александр • Довбик Артём
Шехич Ибрагим • Стеванович Мирослав • Хаджикадунич Деннис • Ахмедходжич Анел • Чивич Эльдар • Хаджиахметович Амир • Налич Ади • Колашинац Сеад • Гояк Амер • Джеко Эдин • Превляк Смаил
Запасные: Пирич Кенан • Йовичич Александар • Газибегович Юсуф • Демирович Эрмедин • Менало Лука • Думич Дарио • Сарич Элвис • Ципетич Бранимир • Ковачевич Аднан • Василь Никола • Зилькич Алмедин • Прчич Саньин
12 октября. Стадион "Арена Львов" (Львов).