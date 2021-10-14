Сборная Украины обновила антирекорд по играм с пропущенными голами

«Жёлто-синие» не могут удержать собственные ворота на замке уже в десяти играх подряд.

В очередном туре отбора в чемпионату мира украинская национальная команда не сумела набрать максимум очков в матче с Боснией и Герцеговиной, сыграв вничью 1:1, обновив тем самым свой антирекорд по числу игр с пропущенными мячами. Теперь неприятная серия команды Петракова составляет ровно 10 поединков.

В последний раз украинцы не пропускали ещё при Шевченко – в товарищеском поединке с Кипром накануне старта Евро-2020 (4:0).

С тех пор сборная Украины провела 10 матчей - 5 в рамках чемпионата Европы и 5 в квалификации к мундиалю, пропустив суммарно 16 мячей.