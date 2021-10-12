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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Украины объявила состав на матч против Боснии и Герцеговины

12 Октября 2021 • 20:40 Комментировать
Украина
...
Босния и Герцеговина
1.75 3.80 4.70
Через 0 ч. 13 мин.

Определились стартовые составы команд на поединок квалификации ЧМ-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Украина: Пятов, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Соболь, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Босния и Герцеговина: Шехич, Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чивич, Хаджиахметович, Налич, Колашинац, Гояк, Джеко, Превляк.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

На матче будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Это будет первый поединок команд в нынешнем отборочном турнире. Ответная встреча пройдёт 16 ноября.

Сборная Украины в 6 встречах набрала 8 очков и занимает второе место в группе D. Босния и Герцеговина набрала 6 пунктов, но еще имеет игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Боснии И Герцеговины Чм-2022
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