Сборная Украины объявила состав на матч против Боснии и Герцеговины

Определились стартовые составы команд на поединок квалификации ЧМ-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Украина: Пятов, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Соболь, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Босния и Герцеговина: Шехич, Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чивич, Хаджиахметович, Налич, Колашинац, Гояк, Джеко, Превляк.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

На матче будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Это будет первый поединок команд в нынешнем отборочном турнире. Ответная встреча пройдёт 16 ноября.

Сборная Украины в 6 встречах набрала 8 очков и занимает второе место в группе D. Босния и Герцеговина набрала 6 пунктов, но еще имеет игру в запасе.