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Тренер Боснии рассчитывает на победу над Украиной

11 Октября 2021 • 23:06 Комментировать
Украина
...
Босния и Герцеговина
Через 22 ч. 9 мин.

Наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев дал пресс-конференцию по случаю предстоящего матча с украинцами в отчётном туре европейской квалификации к чемпионату мира.

Коуч боснийцев сообщил приятную для всех фанатов балканской сборной информацию касаемо расширения заявки на игру с Украиной по сравнению с прошлым матчем против Казахстана (2:0).

«Важно продемонстрировать слаженную командную игру. Надеюсь, возьмём три очка. Касаемо нашего футбола скажу, что предела совершенству нет», - заявил Петев.

Отметим, что у сборной Боснии и Герцеговины перед матчем с украинцами 6 набранных очков в 5 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Чемпионат Мира Сборная Боснии И Герцеговины Ивайло Петев
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