Ярмоленко: «Украина не наиграла на победу в матче с Боснией»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о результате поединка против национальной команды Боснии и Герцеговины (1:1) в рамках восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2022.

В эфире телеканала «Футбол 1» полузащитник заявил, что недоволен исходом противостояния. По словам Андрея, сборная Украины не наиграла на победу.

«Мне кажется, ничейный результат - то, на что наиграли обе команды», - сказал футболист.

Украинская команда имеет в своем активе девять набранных баллов и занимает вторую позицию в таблице отборочной группы. Лидером является сборная Франции.