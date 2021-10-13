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Чемпионат мира по футболу 2022

Ярмоленко вошёл в топ-100 голеадоров в истории сборных

13 Октября 2021 • 08:23 Комментировать
Украина
1:1
Босния и Герцеговина
окончен

Во вторник, 12 октября, состоялся поединок отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Матч завершился вничью со счетом 1:1. Гол в составе «жёлто-синих» забил атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко.

Примечательно, что для 31-летнего вингера этот мяч стал 44-м на международном уровне. Среди украинских футболистов больше забил только легендарный Андрей Шевченко – 48. Благодаря вчерашнему голу Ярмоленко вошел в топ-100 лучших бомбардиров сборных в истории. Он занимает сейчас 99 место.

По итогам семи туров Украина находится на втором месте в отборочной группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Ярмоленко
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