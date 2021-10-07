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Чемпионат мира по футболу 2022

​Украинка Монзуль обслужит матч Андорра – Англия

07 Октября 2021 • 14:18 Комментировать
Андорра
...
Англия
50.00 20.00 1.02
09.10 21:45

На матч отбора чемпионата мира-2022 между сборными Андорры и Англии, который пройдёт в субботу, 9 октября, была назначена женская бригада арбитров. Возглавит её украинка Екатерина Монзуль. Информация была размещена на официальном сайте УЕФА.

На боковых линиях будут работать Марина Стрелецкая и Светлана Грушкой. В качестве ВАР назначение получила известная француженка Стефани Фраппар.

Матч между сборными Андорры и Англии стартует 9 октября в 21:45 по московскому времени. На текущий момент англичане занимают первое место в своей группе, а андоррцы – предпоследнее.

Екатерина Монзуль: как первая женщина Украины добилась судейства главного матча чемпионата

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Андорры Екатерина Монзуль
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