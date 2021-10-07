​Украинка Монзуль обслужит матч Андорра – Англия

На матч отбора чемпионата мира-2022 между сборными Андорры и Англии, который пройдёт в субботу, 9 октября, была назначена женская бригада арбитров. Возглавит её украинка Екатерина Монзуль. Информация была размещена на официальном сайте УЕФА.

На боковых линиях будут работать Марина Стрелецкая и Светлана Грушкой. В качестве ВАР назначение получила известная француженка Стефани Фраппар.

Матч между сборными Андорры и Англии стартует 9 октября в 21:45 по московскому времени. На текущий момент англичане занимают первое место в своей группе, а андоррцы – предпоследнее.

Екатерина Монзуль: как первая женщина Украины добилась судейства главного матча чемпионата