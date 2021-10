Кейн отметил работу женщины-арбитра на матче сборной Англии

Накануне вице-чемпионы Европы встречались в гостевом квалификационном матче к чемпионату мира со сборной Андорры. Игра завершилась крупным успехом «трёх львов» со счётом 5:0.

Своим мнением относительно данного поединка поделился лидер английской сборной и форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

«Впервые в истории «трёх львов» на матче при участии нашей команды работала женщина-арбитр. Это должен быть не единичный случай. История пишется, и мы ещё на шаг ближе к попаданию на чемпионат мира», - написал в своём твиттер-аккаунте Гарри Кейн.

The first time a #ThreeLions game has been refereed by a woman and it should be the first of many. History made and another step closer to the World Cup. https://t.co/uW6Y0VAlGn