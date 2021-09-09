Саутгейт - о матче с Польшей: «Мы полностью контролировали игру»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничейный результат в матче со сборной Польши (1:1). Отметим, что в этой игре наставник англичан не сделал ни одной замены. Последний раз такое было 25 лет назад.

Саутгейт заявил, что в первом тайме сборная Англии показывала медленный футбол, чем пользовалась сборная Польши, которая хорошо прессинговала и накрывала игроков его команды. Во втором тайме англичане сумели взять игру под свой контроль, и именно поэтому наставник решил не вносить изменения в игру.

Напомним, что на 72-й минуте счёт открыл Гарри Кейн, однако на 92-й минуте Дамиану Шиманьскому удалось забить гол, который принёс Польше ничью.