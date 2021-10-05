Моуринью дал совет Саутгейту по выбору состава сборной Англии

Сегодня официальный сайт Ассоциации футбола Англии сообщил, что Гарет Саутгейт довызвал в сборную двух игроков, Бена Чиллуэла из «Челси» и Тэмми Абрахама из «Ромы».

Эта новость не стала неожиданностью для наставника римлян Жозе Моуринью, который после матча с «Эмполи», на момент которого Абрахам еще не входил в список штаба «Трех Львов», обратился непосредственно к Саутгейту. Португалец заявил, что пытается создать монстра для Англии, упрекнув главного тренера сборной в неправильном выборе.

Также «особенный» дал совет касательно того, как правильно использовать игрока. «Есть такие нападающие, которые могут не забивать, но очень многое делать для команды. Абрахам именно из таких. Ему просто необходимо доверие и свобода действий», - цитирует Моуринью The Mirror.