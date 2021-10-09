Голевой пас вратаря и «какая боль»: Англия вторым составом разделалась с Андоррой

В одном из отборочных матчей субботы Англия гостила у Андорры.

Когда андоррцы достались англичанам в отборочной группе в позапрошлый раз, «родоначальники футбола» не попали на чемпионат Европы, уступив второе место сборной России. Но вряд ли сейчас в самой статусной из британских сборных вспоминали о том казусе. Обычно Англия проходит квалификацию на крупные турниры на одном дыхании, и сейчас как раз такой частый случай. Дома «три льва» разгромили Андорру со счётом 4:0, и в гостях тоже стоило ожидать чего-то подобного. Статус соперника позволял Гарету Саутгейту экспериментировать с составом, и он воспользовался этой возможностью. Те же Джонстон, Коуди и Уорд-Праус, попавшие в стартовый состав, не являются ведь матёрыми долгожителями английской сборной, правильно?

С помощью стандарта гости сделали для себя первый голевой момент на третьей минуте. Уорд-Праус навесил из глубины со штрафного, Коуди нанёс удар вторым этажом, мяч задел защитника хозяев и ушёл на угловой. Естественно, визитёры работали с мячом намного чаще менее искушённого соперника. Чилуэлл бил головой – справился андоррский вратарь Хосеп Гомес. По истечении четверти часа игры Чилуэлл отличился расстрелом правого угла с близкой дистанции и где-то за минуту прошёл путь от разочарования до удовлетворения. Украинка Монзуль, судившая этот матч, сначала отменила взятие ворот, но переменила своё решение после консультации с помощницей из комнаты ВАР. Определилось, что Санчо, делавший пас Чилуэллу под удар, всё-таки не находился офсайде. Рассматривать стоп-кадр наверняка пришлось на микроскопе.

Доминирование британцев на поле продолжилось. Они владели мячом больше восьмидесяти процентов игрового времени, то есть больше, чем Словакия в пятницу в матче с Россией. Второй гостевой гол был лишь вопросом времени. На 24-й минуте бил головой Абрахам, но Гомес не сплоховал. А спустя четверть часа повторное поражение андоррских ворот состоялось. Фоден нашёл навесом голову Сака, отличившегося в ближний угол на правой штанге (0:2). На поле разгорались некие страсти, но до удалений ситуация не дошла. За первый тайм хозяева нанесли ноль ударов, подали ноль угловых и ноль раз забрались во «вне игры». Своеобразная статистика.

Ну что, во втором тайме англичане не отказались от игры в своё удовольствие. Хозяева по-прежнему порой грубили, пытаясь не проигрывать в единоборствах, и в какой-то степени им повезло завершать матч в стандартном составе, а не в усечённом. Гости же с Туманного Альбиона отметились ещё тремя забитыми мячами. Абрахам внезапно появился перед застывшим на линии Гомесом и результативно замкнул прострел от Санчо, Уорд-Праус пробил с пенальти во вратаря и сам же добил снаряд в сетку (одиннадцатиметровый был назначен за то, что Рубио срубил Грилиша), ну а сам Грилиш разобрался с защитниками и вратарём хозяев после выброса мяча от ворот рукой Джонстоном. Сборной Англии остаётся совсем немного до окончательного решения задачи отбора на чемпионат мира.

Кирилл Иванцов