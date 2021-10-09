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Чемпионат мира по футболу 2022

Голевой пас вратаря и «какая боль»: Англия вторым составом разделалась с Андоррой

09 Октября 2021 • 23:39 Комментировать
Андорра
0:5
Англия
окончен
В одном из отборочных матчей субботы Англия гостила у Андорры.
Протокол игры  
Андорра 0:5 Англия
    17' Чилуэлл Бен (0:1)
    40' Сака Букайо (0:2)
    59' Абрахам Тэмми (0:3)
    79' Уорд-Праус Джеймс (0:4)
    86' Грилиш Джек (0:5)
Гомес Хосеп Рубио Хесус II Гарсия Кристиан II   31' (Лима Ильдефонс (   31' Гарсия Эмили   64') Валес Марк Льовера Макс Гарсия Марк Мартинес Кристиан II   42'   64' (Фернандес Рикард (   64') Ребес Марк   55' Вьейра Шавьер Рубио Хорди   82' (Сервос Жоан (   82') Санчес Аарон   64' (Алаез Жорди (   64')
Запасные: Пуйоль Марк Морено Серхио Eric De Pablos Альварес Икер Пирес Франсиско
Джонстон Сэм Триппьер Киран Стоунс Джон   42'   60' (Томори Фикайо (   60') Коди Конор   86' Чилуэлл Бен Лингард Джесси   73' (Грилиш Джек (   73') Уорд-Праус Джеймс Фоден Фил Сака Букайо Абрахам Тэмми   80' (Уоткинс Олли (   80') Санчо Джедон   45'   73' (Маунт Мэйсон (   73')
Запасные: Кейн Гарри Уокер Кайл Пикфорд Джордан Хендерсон Джордан Стерлинг Рахим Райс Деклан Ремсдейл Аарон Мингс Тайрон
09 октября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).

Когда андоррцы достались англичанам в отборочной группе в позапрошлый раз, «родоначальники футбола» не попали на чемпионат Европы, уступив второе место сборной России. Но вряд ли сейчас в самой статусной из британских сборных вспоминали о том казусе. Обычно Англия проходит квалификацию на крупные турниры на одном дыхании, и сейчас как раз такой частый случай. Дома «три льва» разгромили Андорру со счётом 4:0, и в гостях тоже стоило ожидать чего-то подобного. Статус соперника позволял Гарету Саутгейту экспериментировать с составом, и он воспользовался этой возможностью. Те же Джонстон, Коуди и Уорд-Праус, попавшие в стартовый состав, не являются ведь матёрыми долгожителями английской сборной, правильно?

С помощью стандарта гости сделали для себя первый голевой момент на третьей минуте. Уорд-Праус навесил из глубины со штрафного, Коуди нанёс удар вторым этажом, мяч задел защитника хозяев и ушёл на угловой. Естественно, визитёры работали с мячом намного чаще менее искушённого соперника. Чилуэлл бил головой – справился андоррский вратарь Хосеп Гомес. По истечении четверти часа игры Чилуэлл отличился расстрелом правого угла с близкой дистанции и где-то за минуту прошёл путь от разочарования до удовлетворения. Украинка Монзуль, судившая этот матч, сначала отменила взятие ворот, но переменила своё решение после консультации с помощницей из комнаты ВАР. Определилось, что Санчо, делавший пас Чилуэллу под удар, всё-таки не находился офсайде. Рассматривать стоп-кадр наверняка пришлось на микроскопе.

Доминирование британцев на поле продолжилось. Они владели мячом больше восьмидесяти процентов игрового времени, то есть больше, чем Словакия в пятницу в матче с Россией. Второй гостевой гол был лишь вопросом времени. На 24-й минуте бил головой Абрахам, но Гомес не сплоховал. А спустя четверть часа повторное поражение андоррских ворот состоялось. Фоден нашёл навесом голову Сака, отличившегося в ближний угол на правой штанге (0:2). На поле разгорались некие страсти, но до удалений ситуация не дошла. За первый тайм хозяева нанесли ноль ударов, подали ноль угловых и ноль раз забрались во «вне игры». Своеобразная статистика.

Ну что, во втором тайме англичане не отказались от игры в своё удовольствие. Хозяева по-прежнему порой грубили, пытаясь не проигрывать в единоборствах, и в какой-то степени им повезло завершать матч в стандартном составе, а не в усечённом. Гости же с Туманного Альбиона отметились ещё тремя забитыми мячами. Абрахам внезапно появился перед застывшим на линии Гомесом и результативно замкнул прострел от Санчо, Уорд-Праус пробил с пенальти во вратаря и сам же добил снаряд в сетку (одиннадцатиметровый был назначен за то, что Рубио срубил Грилиша), ну а сам Грилиш разобрался с защитниками и вратарём хозяев после выброса мяча от ворот рукой Джонстоном. Сборной Англии остаётся совсем немного до окончательного решения задачи отбора на чемпионат мира. 

Кирилл Иванцов

 

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окончен Венгрия 0:1 Албания
окончен Люксембург 0:1 Сербия
окончен Швейцария 2:0 Северная Ирландия
окончен Молдова 0:4 Дания
окончен Андорра 0:5 Англия
окончен Польша 5:0 Сан-Марино
окончен Фарерские острова 0:2 Австрия
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