За день до матча с Англией горел стадион в Андорре

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Андорры и Англии может не состоятся в запланированное время. Дело в том, что стадион «Насьональ» пострадал от пожара. Огонь повредил телевизионную аппаратуру, но не распространился по арене благодаря действиям пожарных.

К счастью, трибуны на 3000 мест не пострадали. Также огонь не повредил искусственное покрытие стадиона за исключением небольших фрагментов, сообщает the Sun. Таким образом, по предварительной информации, нет риска отмены матча.

Примечательно, что перед пожаром сборная Англии провела на стадионе тренировку, а главный тренер Гарет Саутгейт и игрок Киран Триппьер только-только завершили пресс-конференцию.

Fears England game with Andorra could be called off after huge fire breaks out at stadiumhttps://t.co/Fyujaa9vTC pic.twitter.com/xJHLaxbMAo