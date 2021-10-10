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Чемпионат мира по футболу 2022

Саутгейт раскрыл секрет победы над Андоррой

10 Октября 2021 • 09:12 Комментировать (2)
Андорра
0:5
Англия
окончен

Менеджер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что помогло его подопечным найти ключи к глубокой обороне соперника.

В отчётном туре европейской квалификации к чемпионату мира англичане не оставили шансов Андорре – 5:0.

«Доволен отношением своей команды, учитывая специфику стоявшей перед нами задачи. Мы должны были придумать, как взломать глубокую защиту соперника. Кажется, всё получилось очень хорошо.

Нам было понятно, что в игре с таким визави большое значение будут иметь диагональные забегания. Они стали нашим грозным оружием», - цитирует Саутгейта BBC.

Тренер «трёх львов» порадовался за Чилуэлла, Абрахама и Грилиша, забивших по голу в данном матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Чемпионат Мира Сборная Андорры Гарет Саутгейт
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Евгений Кошевой
10 Октября 2021 в 10:03
В этом матче англичане победили, даже если бы я их тренировал, а за день до матча был длинные перелёт и все выпивали в самолёте, включая пилота.
Prince of Wales
10 Октября 2021 в 10:57
Ты бы 1:0 выиграл)
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