Саутгейт раскрыл секрет победы над Андоррой

Менеджер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что помогло его подопечным найти ключи к глубокой обороне соперника.

В отчётном туре европейской квалификации к чемпионату мира англичане не оставили шансов Андорре – 5:0.

«Доволен отношением своей команды, учитывая специфику стоявшей перед нами задачи. Мы должны были придумать, как взломать глубокую защиту соперника. Кажется, всё получилось очень хорошо.

Нам было понятно, что в игре с таким визави большое значение будут иметь диагональные забегания. Они стали нашим грозным оружием», - цитирует Саутгейта BBC.

Тренер «трёх львов» порадовался за Чилуэлла, Абрахама и Грилиша, забивших по голу в данном матче.