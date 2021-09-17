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Чемпионат мира 2022

Саутгейт хочет пригласить ещё больше женщин на работу в штаб сборной Англии

17 Сентября 2021 • 13:26 Комментировать
Андорра
...
Англия
09.10 21:45

Главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт заявил, что намерен пригласить в штаб национальной команды еще больше женщин.

Наставник подчеркнул, что уже по состоянию на сегодня все трое членов его штаба – представители противоположного пола. «Меня радует, что в FA 38% работников – это женщины. Однажды моя дочь сказала мне, что хорошо, когда девушки получают работу в данной сфере. Тот разговор является для меня отличным напоминанием о том, какие возможности в будущем я хочу открыть для нее», - цитирует Саутгейта издание The Telegraph.

Также англичанин отметил, что нужно давать возможность проявить себя в футбольной среде всем желающим.

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