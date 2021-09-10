Месси превзошёл достижение Суареса по голам в отборочных играх

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси, оформивший хет-трик в поединке квалификации ЧМ-2022 против команды Боливии (3:0), отметился очередным статистическим достижением.

Согласно данным в твиттер-аккаунте MisterChip, 34-летний аргентинец стал первым игроком за всю историю отборочных матчей КОНМЕБОЛ, сумевшим отличиться голом в 20 поединках. Месси превзошел достижение уругвайца Луиса Суареса, забивавшего в 19 играх квалификации.

На счету Лионеля 153 матча за сборную Аргентины и 79 забитых мячей. Аргентинец обошел легендарного бразильца Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории южноамериканских сборных.