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Чемпионат мира 2022

Месси превзошёл достижение Суареса по голам в отборочных играх

10 Сентября 2021 • 08:45 Комментировать
Аргентина
3:0
Боливия
окончен

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси, оформивший хет-трик в поединке квалификации ЧМ-2022 против команды Боливии (3:0), отметился очередным статистическим достижением.

Согласно данным в твиттер-аккаунте MisterChip, 34-летний аргентинец стал первым игроком за всю историю отборочных матчей КОНМЕБОЛ, сумевшим отличиться голом в 20 поединках. Месси превзошел достижение уругвайца Луиса Суареса, забивавшего в 19 играх квалификации.

На счету Лионеля 153 матча за сборную Аргентины и 79 забитых мячей. Аргентинец обошел легендарного бразильца Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории южноамериканских сборных.

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Лионель Месси
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