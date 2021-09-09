Почему ФИФА наказывает за ковид: О дисквалификации бразильских футболистов

В среду стало известно, что ФИФА приняла решение дисквалифицировать футболистов, которых клубы не отпустили или отозвали из сборной Бразилии. Это коснулось игроков английских клубов, зенитовцев Малкома и Клаудиньо, а также ещё нескольких команд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации.

Произошедшее на матче между сборными Бразилии и Аргентины многие окрестили мыльной оперой. Теперь же у неё появился спин-офф. Накануне сентябрьских матчей сложилась странная ситуация между Бразилией и Англией. Обе страны друг у друга находятся в красном списке, что означает необходимость по прибытии в одну из другой отбывать 14-дневный карантин.

В итоге клубы, прежде всего английские, оказались в сложном положении. С одной стороны, они обязаны были отпустить футболистов в сборную Бразилии, но по возвращении спортсменам пришлось бы две недели находиться в самоизоляции. Таким образом, команды лишились бы игроков на несколько туров национального чемпионата и матчи еврокубков. В этой ситуации английская Премьер-лига разрешила не отпускать игроков в Бразилию.

«Зенит» тоже оказался в глупой ситуации – Малком и Клаудиньо лишились бы возможности сыграть против «Челси» в Лиге чемпионов, если бы поехали в Бразилию. В итоге российский клуб отозвал своих легионеров.

Бразилии такой подход не понравился, и в ФИФА была направлена жалоба. По регламенту этой организации клубы обязаны отпускать футболистов на заранее определённые периоды для поединков сборных команд. В среду стало известно, что ФИФА встала на сторону Бразилии – игрокам, которых не отпустили или отозвали из стана «селесао», запретили выходить на поле в течение 5 дней по окончании нынешней паузы. Таким образом, они пропустят и ближайший тур в национальных чемпионатах, и матчи первого тура Лиги чемпионов.

Сообщается, что УЕФА пытается уговорить ФИФА отменить это решение, но сделать это будет сложно. Дело в том, что всё было сделано по регламенту. В этой ситуации не очень понятно, как ФИФА может передумать, нарушив свои же собственные правила.

Откровенно говоря, думается, что ФИФА и не очень захочет менять решение. Вряд ли в организации хотят, чтобы ситуация, когда отдельные лиги и клубы позволяют себе нарушать регламент и остаются безнаказанными, стала тенденцией. Сейчас причина была, кажется, вполне логичной – пандемия. Однако стоит один раз продавить возможность не отпускать игрока в сборную – и в следующий раз повод может быть какой-то другой.

К тому же ФИФА не может поставить под угрозу статус своего турнира чемпионата мира. Именно мундиаль является главным для организации, поэтому она будет и дальше демонстрировать приоритеты. Для ФИФА важнее чемпионат мира, а вот проблемы национальных чемпионатов и еврокубков её точно не волнуют. С учётом недавней бучи суперклубов с попыткой создания Лиги чемпионов, сейчас им никто не будет давать спуска. Скорее всего, дисквалификация останется в силе.

Конечно, ФИФА могла избежать этого инцидента. Самое очевидное – организовать «пузырь» для отборочных матчей или перенести их в другие страны, где ситуация лучше. И это вина ФИФА, что ничего сделано не было. Тем не менее сейчас организация едва ли захочет признавать свои же ошибки.

Андрей Центров