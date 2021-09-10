Месси - первый аргентинец, оформивший два хет-трика в отборе ЧМ

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины принимала национальную команду Боливии. Подопечные Лионеля Скалони отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. Тремя голами в составе хозяев отметился звездный форвард Лионель Месси.

Как информирует Opta в «Твиттере», 34-летний нападающий стал первым аргентинцем, сделавшим два хет-трика в рамках квалификационного раунда чемпионата мира.

Стоит отметить, что благодаря сегодняшнему хет-трику Лео побил достижение бразильца Пеле по голам за южноамериканскую сборную. На счету Месси стало 79 забитых мячей, а у бразильца в активе 77 голов. Чтобы побить рекорд, Месси понадобилось 153 матча.