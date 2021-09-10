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Чемпионат мира 2022

Месси - первый аргентинец, оформивший два хет-трика в отборе ЧМ

10 Сентября 2021 • 11:59 Комментировать (1)
Аргентина
3:0
Боливия
окончен

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины принимала национальную команду Боливии. Подопечные Лионеля Скалони отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. Тремя голами в составе хозяев отметился звездный форвард Лионель Месси.

Как информирует Opta в «Твиттере», 34-летний нападающий стал первым аргентинцем, сделавшим два хет-трика в рамках квалификационного раунда чемпионата мира.

Стоит отметить, что благодаря сегодняшнему хет-трику Лео побил достижение бразильца Пеле по голам за южноамериканскую сборную. На счету Месси стало 79 забитых мячей, а у бразильца в активе 77 голов. Чтобы побить рекорд, Месси понадобилось 153 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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Комментарии (1)
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K.karitch
10 Сентября 2021 в 12:29
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