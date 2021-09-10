Скалони: «Горд тренировать команду, за которую играет Месси»

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о выступлении нападающего Лионеля Месси в матче отбора ЧМ-2022 против команды Боливии (3:0).

«Лео в очередной раз сделал разницу на поле. Месси оставляет наследие для других футболистов национальной команды. Очень горжусь, что тренирую команду, за которую играет Лионель», - цитирует тренера пресс-служба ассоциации футбола Аргентины.

В прошедшем поединке 34-летний форвард отметился тремя забитыми мячами. Благодаря этому Месси обогнал Пеле в рейтинге лучших бомбардиров южноамериканских сборных. На счету аргентинца 79 забитых мячей.