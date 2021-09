В рамках отбора чемпионата мира-2022 сборная Аргентина на своем поле одолела команду Боливии со счетом 3:0. Хет-триком в составе «альбиселесте» отметился нападающий Лионель Месси.

После окончания встречи 34-летний форвард со слезами на глазах пообщался с журналистами. Он обратился к болельщикам, пришедшим на стадион, чтобы отпраздновать триумф на недавнем Кубке Америки.

«Я давно мечтал об этом. Мы выиграли трофей после стольких лет. Это лучшее место для празднования. Мои близкие находятся на стадионе и отмечают вместе с нами. Я очень рад», - сказал футболист.

Напомним, что в матче с Боливией Месси установил рекорд по голам за южноамериканскую сборную.

Messi in tears, talking about the hard times Argentina went and are going through with covid (one of the worst in the world), to now seeing the joy of the people around the stadium pic.twitter.com/yw4gVjXSAq