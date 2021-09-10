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Чемпионат мира 2022

Месси установил рекорд, обогнав Пеле

10 Сентября 2021 • 08:29 Комментировать
Аргентина
3:0
Боливия
окончен

Минувшей ночью прошел матч отбора ЧМ-2022, в котором сборная Аргентины отпраздновала уверенную победу над Боливией со счетом 3:0. Все три гола в составе «альбиселесте» забил форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

Благодаря этому хет-трику 34-летний нападающий превзошел рекорд легендарного бразильца Пеле по голам за южноамериканскую сборную. В настоящий момент на счету Лионеля 79 голов, а у бразильца в активе 77 мячей. Месси понадобилось провести 153 поединка, чтобы обогнать «Короля футбола».

Стоит отметить, что Пеле забил 77 голов в 91 матче за национальную команду Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Лионель Месси
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