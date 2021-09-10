Месси оформил седьмой хет-трик за сборную Аргентины

Сборная Аргентины не испытала проблем в матче квалификации чемпионата мира-2022 против Боливии. Подопечные Лионеля Скалони отпраздновали победу со счетом 3:0. Тремя голами в составе хозяев отметился нападающий Лионель Месси.

Согласно сведениям Opta, 34-летний бомбардир оформил свой седьмой хет-трик в составе «альбиселесте».

Напомним, что Лео стал лучшим голеадором в истории по голам за южноамериканскую сборную. Благодаря сегодняшнему хет-трику аргентинец обогнал легенду футбола Пеле. Теперь на счету Месси 79 голов, а в активе экс-форварда сборной Бразилии 77 забитых мячей.