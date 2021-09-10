Месси опубликовал эмоциональный пост в «Инстаграме» после установления рекорда

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте после поединка против команды Боливии (3:0) в отборочном раунде чемпионата мира-2022. «Альбиселесте» отпраздновали победу благодаря хет-трику Лео.

«Давно мечтал об этом дне, и он наступил. Нет слов, чтобы высказать благодарность всем вам за полученную любовь. Великолепная ночь, это было незабываемо», - гласит сообщение 34-летнего бомбардира в социальной сети.

Благодаря хет-трику Месси стал лучшим бомбардиром в истории южноамериканских сборных. На счету аргентинца 79 забитых мячей. Он обогнал предыдущего рекордсмена Пеле, отметившегося 77 голами за сборную Бразилии.