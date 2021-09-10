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Чемпионат мира 2022

Месси опубликовал эмоциональный пост в «Инстаграме» после установления рекорда

10 Сентября 2021 • 10:19 Комментировать (1)
Аргентина
3:0
Боливия
окончен

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте после поединка против команды Боливии (3:0) в отборочном раунде чемпионата мира-2022. «Альбиселесте» отпраздновали победу благодаря хет-трику Лео.

«Давно мечтал об этом дне, и он наступил. Нет слов, чтобы высказать благодарность всем вам за полученную любовь. Великолепная ночь, это было незабываемо», - гласит сообщение 34-летнего бомбардира в социальной сети.

Благодаря хет-трику Месси стал лучшим бомбардиром в истории южноамериканских сборных. На счету аргентинца 79 забитых мячей. Он обогнал предыдущего рекордсмена Пеле, отметившегося 77 голами за сборную Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
10 Сентября 2021 в 11:00
поскромнее нужно быть , он не побил рекорд Пеле , установил свой ну и новый ..
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