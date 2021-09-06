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Чемпионат мира 2022

В бразильской футбольной конфедерации выступили с заявлением о скандальном матче с Аргентиной

06 Сентября 2021 • 08:45 Комментировать
Аргентина
...
Боливия
10.09 02:30

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) выступила с заявлением в связи с приостановкой матча с Аргентиной в отборе ЧМ-2022.

Там заявили, что сожалеют о событиях, которые привели к приостановке матча между сборными Бразилии и Аргентины в отборочном турнире на ЧМ-2022.  Также добавили, что CBF защищает выполнение самых строгих протоколов здравоохранения и полностью соблюдает их, однако даже они были невероятно удивлены действиями Национального агентства по санитарному надзору.

Напомним, что матч сборных Аргентины и Бразилии был остановлен из-за того, что четыре игрока сборной Аргентины дали ложные показания при пересечении бразильской границы.

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