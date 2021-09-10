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Чемпионат мира 2022

Аргентина разгромила Боливию благодаря хет-трику Месси

10 Сентября 2021 • 08:07 Комментировать (1)
Аргентина
3:0
Боливия
окончен

В рамках десятого тура отборочного раунда чемпионата мира-2022 прошел поединок между сборными Аргентины и Боливии. Хозяева, которых считали явными фаворитами этой встречи, оправдали свой статус, одержав победу со счетом 3:0. Все три мяча в составе «альбиселесте» забил звездный нападающий Лионель Месси.

Аргентинцы набрали 18 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Лидером является Бразилия.

Протокол игры  
Аргентина 3:0 Боливия
(1:0) Месси Лионель 14'    
(2:0) Месси Лионель 64'    
(3:0) Месси Лионель 88'    
Муссо Хуан Молина Науэль Песселья Херман Отаменди Николас   82' (Паласиос Эксекиэль (   82') Акунья Маркос Ди Мария Анхель   71' (Гонсалес Николас (   71') Де Пауль Родриго   82' (Мартинес Лукас II (   82') Паредес Леандро Гомес Алехандро   62' (Корреа Хоакин (   62') Месси Лионель Мартинес Лаутаро   71' (Корреа Анхель (   71')
Запасные: Мартинес Лисандро Дибала Пауло Монтьель Гонсало Гидо Родригес Росси Агустин Рульи Херонимо Альварес Хулиан
Лампе Карлос Кинтерос Хайро Хакин Луис II   24' Джузино Эдриан Сагредо Хесус   77' (Gabriel Villamil (   77') Хустиниано Леонель Сааведра Эрвин   68' (Роберто Фернандес II (   68') Вильярроэль Мойзес   31'   46' (Вака Рамиро (   46'   79') Вака Хенри   68' (Альгараньяс Кармело (   68') Морено Марсело Кордано Рубен
Запасные: Альварес Гилберт Вайар Диего Marc Enoumba Арсэ Хуан Карлос Sebastian Reyes2 Рамальо Родриго
10 сентября.

 

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Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Боливии
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Комментарии (1)
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Ermak
10 Сентября 2021 в 08:30
Еще за нечейку с бразилами зацепиться и первый круг отборов можно сказать удался
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