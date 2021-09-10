Аргентина разгромила Боливию благодаря хет-трику Месси

В рамках десятого тура отборочного раунда чемпионата мира-2022 прошел поединок между сборными Аргентины и Боливии. Хозяева, которых считали явными фаворитами этой встречи, оправдали свой статус, одержав победу со счетом 3:0. Все три мяча в составе «альбиселесте» забил звездный нападающий Лионель Месси.
Аргентинцы набрали 18 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Лидером является Бразилия.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель 14'
|(2:0) Месси Лионель 64'
|(3:0) Месси Лионель 88'
Муссо Хуан • Молина Науэль • Песселья Херман • Отаменди Николас 82' ( Паласиос Эксекиэль ( 82') • Акунья Маркос • Ди Мария Анхель 71' ( Гонсалес Николас ( 71') • Де Пауль Родриго 82' ( Мартинес Лукас II ( 82') • Паредес Леандро • Гомес Алехандро 62' ( Корреа Хоакин ( 62') • Месси Лионель • Мартинес Лаутаро 71' ( Корреа Анхель ( 71')
Запасные: Мартинес Лисандро • Дибала Пауло • Монтьель Гонсало • Гидо Родригес • Росси Агустин • Рульи Херонимо • Альварес Хулиан
Лампе Карлос • Кинтерос Хайро • Хакин Луис II • 24'Джузино Эдриан • Сагредо Хесус 77' ( Gabriel Villamil ( 77') • Хустиниано Леонель • Сааведра Эрвин 68' ( Роберто Фернандес II ( 68') • Вильярроэль Мойзес 31' 46' ( Вака Рамиро ( 46' ) • 79'Вака Хенри 68' ( Альгараньяс Кармело ( 68') • Морено Марсело • Кордано Рубен
Запасные: Альварес Гилберт • Вайар Диего • Marc Enoumba • Арсэ Хуан Карлос • Sebastian Reyes2 • Рамальо Родриго
10 сентября.