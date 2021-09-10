Аргентина разгромила Боливию благодаря хет-трику Месси

В рамках десятого тура отборочного раунда чемпионата мира-2022 прошел поединок между сборными Аргентины и Боливии. Хозяева, которых считали явными фаворитами этой встречи, оправдали свой статус, одержав победу со счетом 3:0. Все три мяча в составе «альбиселесте» забил звездный нападающий Лионель Месси.

Аргентинцы набрали 18 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Лидером является Бразилия.