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Рабио прокомментировал скандал с семьями Мбаппе и Погба

05 Сентября 2021 • 18:35 Комментировать
Франция
...
Финляндия
1.13 8.40 20.00
07.09 21:45

На прошлом чемпионате Европы сборная Франции проиграла Швейцарии по пенальти уже в 1/8 финала. Решающий пенальти не забил Килиан Мбаппе. После этого на трибунах поссорились родители футболистов, мать Адриена Рабио высказала претензии родственникам Мбаппе и Поля Погба.

- Ничего не случилось на трибунах, - заявил Адриен Рабио в эфире французского Telefoot. - Было немного странно услышать все это. Я поговорил с матерью и верю ей. Если она говорит, что ничего не было, значит, так и есть. Вы можете возразить, что там все были раздражены на видео, но такое часто бывает. Кто точно знает, что там было сказано? Об этом я не говорил с Мбаппе или Погба.

Отметим, что французы лидируют в отборочной группе чемпионата мира, но при этом выиграли только два матча из пяти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Поль Погба Адриен Рабио Килиан Мбаппе
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