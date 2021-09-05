Рабио прокомментировал скандал с семьями Мбаппе и Погба

На прошлом чемпионате Европы сборная Франции проиграла Швейцарии по пенальти уже в 1/8 финала. Решающий пенальти не забил Килиан Мбаппе. После этого на трибунах поссорились родители футболистов, мать Адриена Рабио высказала претензии родственникам Мбаппе и Поля Погба.

- Ничего не случилось на трибунах, - заявил Адриен Рабио в эфире французского Telefoot. - Было немного странно услышать все это. Я поговорил с матерью и верю ей. Если она говорит, что ничего не было, значит, так и есть. Вы можете возразить, что там все были раздражены на видео, но такое часто бывает. Кто точно знает, что там было сказано? Об этом я не говорил с Мбаппе или Погба.

Отметим, что французы лидируют в отборочной группе чемпионата мира, но при этом выиграли только два матча из пяти.