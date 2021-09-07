Ай да Гризманн красавец: Франция разобралась с Финляндией и прервала ничейную серию

В отборочной группе, где есть Украина, Франция принимала Финляндию.

«Трёхцветные» подходили к отчётной встрече с пятиматчевой безвыигрышной серией. Началась она ещё во втором туре группового этапа Евро-2020, где была ничья с Венгрией. Дальше – делёж очков с Португалией, поражение по пенальти от Швейцарии и ничьи в отборе к чемпионату мира с Боснией Герцеговиной и Украиной. Таким сборным, как Франция, не пристало не выигрывать столь долго, поэтому от команды Дидье Дешама требовалась домашняя победа.

Но, как говорится, сейчас уже все научились играть в футбол. Это до минувшего чемпионата Европы Финляндию никто всерьёз не воспринимал, а на первенстве континента она показала какие-никакие зубы, одолев будущего полуфиналиста Данию. Да и россиянам с бельгийцами финны проиграли с разницей только в один мяч. И в текущей отборочной группе именно «суоми» становятся главным претендентом на второе место и путёвку в стыковые матчи из-за постоянных осечек сборной Украины.

Хозяева на стартовом отрезке сосредоточились на угловых, и после розыгрыша одного из них Тео Эрнандес, дебютировавший в сборной Франции, издали приложился рядом со штангой. Впрочем, гости не желали сильно вжиматься в свою штрафную, поэтому иногда контролировали мяч на чужой половине поля. Тревога за ворота Льориса возникла у фанатов «Пятой республики» в районе восемнадцатой минуты, когда Шюллер решился дистанционный удар, и рикошет от спины Рабио едва не испортил всё для «трёхцветных», но вратарь перемахнул мяч за перекладину.

Дальше французы всерьёз взялись на дело и добились открытия счёта. Им удалась филигранная комбинация на левом полуфланге. По цепочке Гризманн – Марсьяль – Бензема мяч вернулся Антуану, и тот внешней стороной стопы ввернул круглого в правый угол. Таким образом Гризманн забил свой юбилейный сороковой гол за сборную. Ну и об авторе ассиста Бензема следует сказать, что Дешам не зря вернул его в основной состав. Наконец-то французы вырвались вперёд, а то против боснийцев и украинцев им приходилось отыгрываться.

Начало второго тайма не особо сильно располагало к тому, чтобы хозяева красиво атаковали, – в том плане, что игра разбивалась на эпизоды. Эрнандесу и Уронену оказывали на поле медицинскую помощь, однако «трёхцветным» это не выбило из колеи в стадии нападения. На 52-й минуте Бензема здорово сохранил мяч в центре поля, ушёл от опеки и отдал пас во фланг на Дюбуа, который передвинул снаряд в полуфланг, и подхвативший владение Гризманн чётко разобрался с Градецким, расстреляв створ с острого угла (2:0).

Это Гризманн догнал по числу голов за сборную Франции легендарного Мишеля Платини – сорок один. До лучшего бомбардира своей национальной команды – Тьерри Анри – ему остаётся десять. По игре финны могли всё-таки забить в концовке гол престижа, а Гризманн может быть недоволен тем, что не оформил хет-трик или покер, ведь в паре новых случаев ему не хватало точности. Сборная Украины в турнирном смысле рада победе Франции, потому как у Финляндии сгорел один из двух лишних по сравнению с ней матчей при равенстве очков.

Кирилл Иванцов