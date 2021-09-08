Гризманн гордится, что догнал Платини по голам за сборную Франции

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметился дублем во вчерашнем поединке отбора ЧМ-2022 против команды Финляндии (2:0). Благодаря этому он сравнялся по количеству голов за национальную команду с легендарным Мишелем Платини.

«Это большая гордость для меня. Я играю за национальную команду с 2014 года и всегда стараюсь помогать партнерам голами, а также активной работой по всему полю», - приводит слова Антуана портал Goal.com.

В настоящий момент на счету Гризманна 41 забитый мяч за сборную Франции. Он делит третью позицию с Платини. Второе место в рейтинге голеадоров сборной Франции занимает Оливье Жиру (46). Лидером с 51 голом является Тьерри Анри.