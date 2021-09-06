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Чемпионат мира 2022

Погба – о результатах сборной Франции: «Мы не являемся лучшей командой мира»

06 Сентября 2021 • 20:32 Комментировать
Франция
...
Финляндия
1.15 7.70 19.00
Через 23 ч. 52 мин.

Сейчас сборная Франции переживает не лучшие времена. Подопечные Дешама пока не могут реабилитироваться перед собственными болельщиками за провальный чемпионат Европы, дважды потеряв очки в матчах с боснийцами и украинцами в отборе на Мундиаль.

Один из лидеров национальной команды Поль Погба в интервью изданию RTL поделился мнением касательно плохой серии французов. «Мы знаем, что надо играть лучше. К сожалению, на данный момент мы не являемся лучшей сборной мира. Нам не хватает агрессии, нацеленности на ворота соперника. Необходимо, чтобы каждый переосмыслил свое отношение к делу», - прокомментировал полузащитник.

Напомним, что несмотря на потерю очков, Франция сохраняет за собой первое место в отборочной группе. Впрочем, следующий поединок действующий чемпион мира проведет против идущей второй Финляндии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Поль Погба
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