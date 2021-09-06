Погба – о результатах сборной Франции: «Мы не являемся лучшей командой мира»

Сейчас сборная Франции переживает не лучшие времена. Подопечные Дешама пока не могут реабилитироваться перед собственными болельщиками за провальный чемпионат Европы, дважды потеряв очки в матчах с боснийцами и украинцами в отборе на Мундиаль.

Один из лидеров национальной команды Поль Погба в интервью изданию RTL поделился мнением касательно плохой серии французов. «Мы знаем, что надо играть лучше. К сожалению, на данный момент мы не являемся лучшей сборной мира. Нам не хватает агрессии, нацеленности на ворота соперника. Необходимо, чтобы каждый переосмыслил свое отношение к делу», - прокомментировал полузащитник.

Напомним, что несмотря на потерю очков, Франция сохраняет за собой первое место в отборочной группе. Впрочем, следующий поединок действующий чемпион мира проведет против идущей второй Финляндии.