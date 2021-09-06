Бен-Йеддер довызван в сборную Франции

Виссам Бен-Йеддер будет включен в заявку на игру квалификации чемпионата мира против сборной Финляндии.

Многочисленные травмы ведущих игроков заставили Дидье Дешама произвести изменения в заявке «ле блё». По информации официального сайта «Монако», нападающий этого клуба Виссам Бен-Йеддер отправился в лагерь национальной команды для подготовки к матчу против финнов.

Как известно, ранее действующие чемпионы мира по причине травм лишились Килиана Мбаппе, Тома Лемара и Кингсли Комана.

В последнем матче отбора французы не сумели одолеть в Киеве команду Украины, снова сыграв вничью с «жёлто-синими» - 1:1.