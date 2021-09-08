Дешам отметил важность победы над Финляндией

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от домашнего поединка с Финляндией в отборе чемпионата мира-2022. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

«Мы продемонстрировали качественную игру. Это выступление было ближе к тому, что ждут от команды нашего уровня. Для нас было важно победить после двух ничейных результатов. Все в наших руках», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

По итогам шести туров сборная Франции набрала 12 очков и уверенно располагается на первом месте в группе D. Следующий матч в квалификации подопечные Дешама проведут против Казахстана 13 ноября.