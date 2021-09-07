​Гризманн догнал Платини по голам за сборную Франции

Во вторник вечером в рамках отбора на чемпионат мира сборная Франции принимает Финляндию. Антуан Гризманн уже успел оформить дубль, проведя свои 40-й и 41-й голы в футболке национальной команды. По количеству голов за «трёхцветных» Антуан Гризманн догнал Мишеля Платини на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров сборной за всю её историю.

Больше голов за сборную Франции забили только Оливье Жиру (46) и Тьерри Анри (51).

Напомним, что в конце августа Антуан Гризманн сменил клубную прописку. Форвард ушёл из «Барселоны» и вернулся в «Атлетико», где ранее провёл пять сезонов.