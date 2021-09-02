Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 256 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Италия Роберто Манчини впервые оступилась в отборе к чемпионату мира 2022

02 Сентября 2021 • 23:42 Комментировать (1)
Италия
1:1
Болгария
окончен

В матче отборочного цикла к чемпионату мира сборная Италии принимала Болгарию.

Протокол игры  
Италия 1:1 Болгария
(1:0) Кьеза Федерико 16'    
    39' Илиев Атанас (1:1)
Доннарумма Джанлуиджи Флоренци Алессандро   64' (Толой Рафаэл (   64'   74') Бонуччи Леонардо Ачерби Франческо Эмерсон Палмиери   90' (Пеллегрини Лоренцо (   90') Барелла Николо   26'   63' (Кристанте Бриан (   63') Жоржиньо II Верратти Марко Кьеза Федерико Иммобиле Чиро   75' (Распадори Джакомо (   75') Инсинье Лоренцо   74' (Берарди Доменико (   74')
Запасные: Сиригу Сальваторе Голлини Пьерлуиджи Бернардески Федерико Бастони Алессандро Кьеллини Джорджо Кастровилли Гаэтано Бираги Кристиано
Георгиев Георгий Христов Андреа Антов Валентин Христов Петко Недялков Антон   86' Костадинов Георги Витанов Петар   75' (Малинов Кристиян (   75') Янков Доминик   57' (Чочев Ивайло (   57') Йомов Георгий   31'   46' (Делев Спас (   46') Илиев Атанас   70' (Крастев Калоян (   70') Десподов Кирилл   75' (Кирилов Радослав (   75')
Запасные: Илиев Илиан Турицов Иван Наумов Даниел Илиев Димитар Михайлов Николай Божиков Васил Велковски Димитар
02 сентября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

Вот уже четвёртый матч в отборочном цикле к чемпионату мира провели итальянцы. При этом, они впервые вышли на поле в ранге действующих чемпионов Европы. Да, такой необычный отбор к ЧМ-2022 получается, внутри него успел уместиться ещё Евро-2020. Команда Роберто Манчини и по ходу на чемпионат мира показывает классные и невероятно стабильные результаты. Невероятно стабильные в том смысле, что все три игры выиграны со счётом 2:0.

Что интересно, итальянцы уже обыгрывали болгар по ходу этого отборочного цикла. В марте «скуадра адзурра» прибыла в Софию и победила с уже обозначенным счётом 2:0. Забивали тогда Локателли и Белотти, ещё не носившие звание чемпионов Европы. Подумать, что болгары составят серьёзную конкуренцию во Флоренции, было очень сложно. Кстати, матч проходил на стадионе «Фиорентины», но Александр Кокорин его не посетил.

Зато «посетили» игру Верратти, Жоржиньо и Барелла, составившие элитное трио полузащитников. В нападении орудовали Кьеза, Инсинье и Иммобиле, открывшие счёт довольно быстро. Федерико сам начал атаку, воспользовался «стеночкой» с Чиро, дабы продраться через массированную оборону, а затем с линии штрафной площади пальнул в ближний угол – 1:0. После Евро-2020 Федерико Кьеза явно поймал кураж. Итальянцы владели просто колоссальным преимуществом, продолжая создавать моменты.

Плотность угроз болгарским воротам была не столь высока, но Георгиев с огромным трудом потащил мяч после удара Иммобиле с близкой дистанции, или после выстрела Лоренцо Инсинье, поймавшего мяч метрах в пяти от ворот. Помогали и защитники, частенько ложившиеся под удар. И вот в этом многообразии атак итальянцы неожиданно пропустили. Кирилл Десподов на левом фланге ушел от Флоренци и «шведой» прострелил в штрафную площадь, где метров с шести переправил мяч в сетку Илиев – 1:1.

Вторая половина встречи началась со шквала хозяйских атак. Иммобиле убежал на заброс Верратти, опередил голкипера и с острого угла бил уже по пустым воротам, но с «ленточки» вынес Христов. Далее на хватило точности Барелла, пробивавшему с линии штрафной площади, а удар Кьезы практически с 11-метровой отметки каким-то чудом парировал Георгий Георгиев. И это только прошла половина второго тайма. С огромным трудом держалась болгарская команда, но держалась.

А под конец матча итальянцы подустали, сбили темп постоянные замены, да и кураж Георгиева никуда не делся. Георгий вновь отразил удар Иммобиле с близкой дистанции – Чиро удачно поймал мяч после подачи от угла поля. Так и «отскочили» болгары. Невероятное преимущество итальянской сборной не нашло отражения на табло – 1:1. Команда Роберто Манчини впервые потеряла очки в отборочном цикле к ЧМ-2022.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Болгарии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Kalibr
03 Сентября 2021 в 00:05
Если не ошибаюсь - повторили рекорд Испании и Бразилии! Остался один шаг для обновления, НО! Швейцары всё ж не мальчики для битья, вот бы туры обменять, т.к. в следующем Литва.
Forza Italia!!!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Грузия 0:1 Косово 2.1 3.05 4
окончен Лихтенштейн 0:2 Германия 80 30 1.01
окончен Эстония 2:5 Бельгия 30 13 1.06
окончен Литва 1:4 Северная Ирландия 5.2 3.5 1.75
окончен Польша 4:1 Албания 1.53 4 6.8
окончен Швеция 2:1 Испания 4.6 3.4 1.95
окончен Андорра 2:0 Сан-Марино 1.57 3.55 7.5
окончен Северная Македония 0:0 Армения 1.82 3.5 4.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
00:55 · Чемпионат мира 2022
Кьеза: «Мы должны были победить»
00:45 · Чемпионат мира 2022
​Венгерские фанаты оскорбляли Стерлинга на почве расизма
00:40 · Чемпионат мира 2022
Футболист сборной Англии попил из брошенного на поле стакана
00:39 · Чемпионат мира 2022
Флик – о дебютной победе во главе сборной Германии: «Нам предстоит длинная дорога»
00:26 · Чемпионат мира 2022
​Прервана невероятная серия сборной Испании, длившаяся с 1993 года
00:21 · Чемпионат мира 2022
Альба – поражении от Швеции: «Мы не заслужили такой результат»
00:19 · Чемпионат мира 2022
Сборная Италии повторила мировой рекорд
00:04 · Чемпионат мира 2022
​Армения по-прежнему выше Германии, Румыния победила в Исландии, Северная Ирландия – в Литве
02 Сентября
23:56 · Чемпионат мира 2022
​Голы Крыховяка и Левандовски помогли Польше разнести Албанию, Андорра обыграла Сан-Марино в дуэли карликов
23:49 · Чемпионат мира 2022
​Эстония дважды забила Бельгии, но крупно проиграла, Чехия обыграла Беларусь
23:40 · Россия. Премьер-лига
Каземиро - о решении «Зенита» отозвать своих игроков из сборной Бразилии: «Это неприятный инцидент»
23:38 · Россия. Премьер-лига
​В Бразилии попросили ФИФА наказать Клаудиньо и Малкома дисквалификацией
23:23 · Россия. Премьер-лига
​Из сборной России уехал ещё один футболист 1
23:17 · Чемпионат мира 2022
​Венгерские фанаты бросали стаканы в игроков сборной Англии
22:36 · Чемпионат мира 2022
Ройс: «Хочу иметь важную роль в сборной»
Все новости
Рекомендуем
 