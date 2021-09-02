Италия Роберто Манчини впервые оступилась в отборе к чемпионату мира 2022

В матче отборочного цикла к чемпионату мира сборная Италии принимала Болгарию.

Вот уже четвёртый матч в отборочном цикле к чемпионату мира провели итальянцы. При этом, они впервые вышли на поле в ранге действующих чемпионов Европы. Да, такой необычный отбор к ЧМ-2022 получается, внутри него успел уместиться ещё Евро-2020. Команда Роберто Манчини и по ходу на чемпионат мира показывает классные и невероятно стабильные результаты. Невероятно стабильные в том смысле, что все три игры выиграны со счётом 2:0.

Что интересно, итальянцы уже обыгрывали болгар по ходу этого отборочного цикла. В марте «скуадра адзурра» прибыла в Софию и победила с уже обозначенным счётом 2:0. Забивали тогда Локателли и Белотти, ещё не носившие звание чемпионов Европы. Подумать, что болгары составят серьёзную конкуренцию во Флоренции, было очень сложно. Кстати, матч проходил на стадионе «Фиорентины», но Александр Кокорин его не посетил.

Зато «посетили» игру Верратти, Жоржиньо и Барелла, составившие элитное трио полузащитников. В нападении орудовали Кьеза, Инсинье и Иммобиле, открывшие счёт довольно быстро. Федерико сам начал атаку, воспользовался «стеночкой» с Чиро, дабы продраться через массированную оборону, а затем с линии штрафной площади пальнул в ближний угол – 1:0. После Евро-2020 Федерико Кьеза явно поймал кураж. Итальянцы владели просто колоссальным преимуществом, продолжая создавать моменты.

Плотность угроз болгарским воротам была не столь высока, но Георгиев с огромным трудом потащил мяч после удара Иммобиле с близкой дистанции, или после выстрела Лоренцо Инсинье, поймавшего мяч метрах в пяти от ворот. Помогали и защитники, частенько ложившиеся под удар. И вот в этом многообразии атак итальянцы неожиданно пропустили. Кирилл Десподов на левом фланге ушел от Флоренци и «шведой» прострелил в штрафную площадь, где метров с шести переправил мяч в сетку Илиев – 1:1.

Вторая половина встречи началась со шквала хозяйских атак. Иммобиле убежал на заброс Верратти, опередил голкипера и с острого угла бил уже по пустым воротам, но с «ленточки» вынес Христов. Далее на хватило точности Барелла, пробивавшему с линии штрафной площади, а удар Кьезы практически с 11-метровой отметки каким-то чудом парировал Георгий Георгиев. И это только прошла половина второго тайма. С огромным трудом держалась болгарская команда, но держалась.

А под конец матча итальянцы подустали, сбили темп постоянные замены, да и кураж Георгиева никуда не делся. Георгий вновь отразил удар Иммобиле с близкой дистанции – Чиро удачно поймал мяч после подачи от угла поля. Так и «отскочили» болгары. Невероятное преимущество итальянской сборной не нашло отражения на табло – 1:1. Команда Роберто Манчини впервые потеряла очки в отборочном цикле к ЧМ-2022.