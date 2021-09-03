Манчини рассказал, чего не хватило сборной Италии в матче с Болгарией

Наставник сборной Италии Роберто Манчини пообщался с журналистами после поединка с Болгарией в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Единственное, чего нам не хватило в этом матче, это точности при завершении атакующих действий. В этом поединке мяч упрямо не хотел влетать ворота.

Соперники хорошо защищались, мы приложили максимум усилий для того, чтобы забить. Жаль, что пропустили после контратаки. В следующем матче нужно побеждать», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Италия с десятью очками уверенно лидирует в своей группе. Следующий матч «скуадра адзурра» проведет против Швейцарии 5 сентября.