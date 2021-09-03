Бонуччи: «Теперь Италии нужно побеждать Швейцарию»

Защитник национальной команды Италии Леонардо Бонуччи высказался о ничейном результате поединка против Болгарии в отборочном цикле чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Непростой матч. Мы понимали, что соперник сконцентрируется на оборонительных действиях. Наша команда имела много шансов, чтобы забить, однако на стадии завершения не хватало точности.

Следующий поединок, который пройдет в Швейцарии, нужно выигрывать», - приводит слова опытного защитника Football-Italia.

Поединок между сборными Швейцарии и Италии состоится в воскресенье, 5 сентября.