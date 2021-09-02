Эмерсон – о победе на Евро-2020: «Каждый день смотрю на золотые медали»

Эмерсон Палмьери, недавно перебравшийся в стан французского «Лиона», поделился впечатлениями от триумфального для его команд сезона. Отметим, что итальянец выиграл Лигу чемпионов вместе с «Челси», а потом стал обладателем титула чемпиона Европы, приняв участие в финальной встречи сборной Италии против англичан.

В интервью Sky Sports футболист сказал, что победа на Евро-2020 подарила ему непередаваемые эмоции. Также он отметил, что празднования на улицах страны он запомнит на всю жизнь. «Каждый день смотрю на свои золотые медали», - добавил футболист.

Стоит отметить, что сборная Италии под руководством Роберто Манчини не только подняла над головой Кубок континентального первенства, а и установила рекорд по серии матчей без поражений на международной арене.