Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 306 Комментарии
Лига 1

Эмерсон – о победе на Евро-2020: «Каждый день смотрю на золотые медали»

02 Сентября 2021 • 19:36 Комментировать
Италия
...
Болгария
1.08 11.00 28.00
Через 0 ч. 54 мин.

Эмерсон Палмьери, недавно перебравшийся в стан французского «Лиона», поделился впечатлениями от триумфального для его команд сезона. Отметим, что итальянец выиграл Лигу чемпионов вместе с «Челси», а потом стал обладателем титула чемпиона Европы, приняв участие в финальной встречи сборной Италии против англичан.

В интервью Sky Sports футболист сказал, что победа на Евро-2020 подарила ему непередаваемые эмоции. Также он отметил, что празднования на улицах страны он запомнит на всю жизнь. «Каждый день смотрю на свои золотые медали», - добавил футболист.

Стоит отметить, что сборная Италии под руководством Роберто Манчини не только подняла над головой Кубок континентального первенства, а и установила рекорд по серии матчей без поражений на международной арене. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Сборная Италии Эмерсон Палмьери
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Сентября
20:30 · Испания. Ла Лига
Альбиоль хочет видеть Мбаппе в Испании
19:36 · Франция. Лига 1
Эмерсон – о победе на Евро-2020: «Каждый день смотрю на золотые медали»
18:45 · Германия. Бундеслига
«Реал» хочет подписать Холанна и Мбаппе слухи
17:47 · Франция. Лига 1
Президент «Лиона» надеется в будущем вернуть Бензема
15:31 · Франция. Лига 1
Ди Мария – о взаимоотношениях с Месси: «Называю его по-дружески «гномом»
12:06 · Испания. Ла Лига
Бензема ждёт Мбаппе в «Реале» 1
08:52 · Франция. Лига 1
Ди Мария назвал худшего тренера в карьере 1
01 Сентября
16:04 · Франция. Лига 1
«Лион» подписал Боатенга на правах свободного агента официально
10:24 · Франция. Лига 1
Жером Боатенг продолжит карьеру во французском топ-клубе
08:45 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» арендовал защитника сборной Португалии официально
08:40 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль не захотел отправляться в аренду в «Лион»
08:29 · Франция. Лига 1
«Ренн» подписал нападающего, которым интересовался «Зенит» официально
02:00 · Франция. Лига 1
​Сарабия перебрался из «ПСЖ» в «Спортинг» официально
31 Августа
23:54 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» готов платить Мбаппе больше, чем Месси 1 слухи
23:16 · Франция. Лига 1
​Дети Месси зачислены в академию «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем
 