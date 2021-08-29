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Чемпионат мира 2022

Лаццари отзаявлен из сборной Италии из-за травмы

29 Августа 2021 • 20:37 Комментировать
Италия
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Болгария
1.09 9.50 22.00
02.09 21:45

Защитник римского «Лацио» Мануэль Лаццари получил травму. Из-за мышечного повреждения, наставник сборной Италии Роберто Манчини вынужден был исключить игрока из заявки на грядущие поединки отбора на чемпионат мира. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, повреждение защитник получил во время вчерашней дуэли со «Специей», выигранной вчистую 6:1. Также под вопросом пребывание в заявке полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди. По-прежнему команде не поможет Леонардо Спинаццола, представляющий «Рому» Жозе Моуринью.

В настоящее время сборная Италии занимает лидирующую позицию в своей группе, имея максимально возможное количество зачётных баллов. В период 2-8 сентября итальянцы сыграют с болгарами, швейцарцами и литовцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сборная Италии Сборная Швейцарии Сборная Болгарии Сборная Литвы Сассуоло Специя Доменико Берарди Мануэль Лаццари
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