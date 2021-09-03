Кьеза: «Мы должны были победить»

Федерико Кьеза прокомментировал результат 1:1 в квалификационном поединке чемпионата мира против сборной Болгарии.

«Я в восторге от своего мяча, но мы должны были победить, чего нам не удалось достичь. Теперь Италии нужно выступить в гостях против швейцарцев так, как мы умеем.

Было бы куда лучше, если бы завершили матч победой. Но теперь нам необходимо сполна сосредоточиться на следующей игре. У нас есть прекрасные идеи в игре, что мы лишний раз имели возможность доказать.

Первый поединок всегда наиболее трудный. Год назад у нас была похожая игра с боснийцами», - приводит слова Кьезы Rai Sport.