Сборная Италии повторила мировой рекорд

Сборная Италии не лучшим образом выступила в матче против Болгарии, сыграв вничью со счётом 1:1 на своём поле. Тем не менее, «скуадра адзурра» повторила мировой рекорд по числу матчей без поражений подряд. Об этом сообщает ESPN. Итальянская национальная команда не проигрывала в 35 последних играх. В своё время аналогичные серии выдавали сборные Бразилии и Испании.

Чтобы установить новый мировой рекорд, сборной Италии достаточно не проиграть в гостях у Швейцарии. Эта игра пройдёт в ближайшее воскресенье, 5 сентября.

Напомним, что летом сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в финале в серии послематчевых пенальти.