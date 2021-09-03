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Чемпионат мира 2022

Сборная Италии повторила мировой рекорд

03 Сентября 2021 • 00:19 Комментировать
Италия
1:1
Болгария
окончен

Сборная Италии не лучшим образом выступила в матче против Болгарии, сыграв вничью со счётом 1:1 на своём поле. Тем не менее, «скуадра адзурра» повторила мировой рекорд по числу матчей без поражений подряд. Об этом сообщает ESPN. Итальянская национальная команда не проигрывала в 35 последних играх. В своё время аналогичные серии выдавали сборные Бразилии и Испании.

Чтобы установить новый мировой рекорд, сборной Италии достаточно не проиграть в гостях у Швейцарии. Эта игра пройдёт в ближайшее воскресенье, 5 сентября.

Напомним, что летом сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в финале в серии послематчевых пенальти.

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Сборная Италии
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