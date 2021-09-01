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Чемпионат мира 2022

Манчини: «Италия может стать ещё лучше»

01 Сентября 2021 • 19:27 Комментировать
Италия
...
Болгария
1.09 9.50 22.00
02.09 21:45

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящих матчей итальянцев в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Напомним, что его подопечным в сентябре предстоит сыграть со сборными Болгарии, Швейцарии и Литвы.

«Я хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас во время Евро. Завтра мы попытаемся сделать то же, что и делали ранее. Завтрашняя команда не будет сильно отличаться от той, которая играла в финале Евро-2020 с Англией. Мы надеемся, что этот момент может стать началом целой эры успехов сборной Италии. Наша команда добилась больших достижений, но мы можем стать ещё лучше. Мы не можем побеждать всё время, но мы стараемся получать наслаждение от того футбола, который показываем», - цитирует наставника Football Italia.

Напомним, что завтрашний матч со сборной Болгарии станет для итальянцев первым в качестве действующих чемпионов Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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