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Манчини: «Жоржиньо заслужил Золотой мяч»

30 Августа 2021 • 18:27 Комментировать
Италия
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Болгария
1.09 9.50 22.00
02.09 21:45

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу фаворита на Золотой мяч. Итальянец заявил, что отдал бы эту награду полузащитнику «Челси» Жоржиньо.

«Я бы отдал Золотой мяч Жоржиньо. Он заслужил это. Посмотрите на список его трофеев. Он выиграл в этом сезоне всё», - цитирует Манчини Football Italia.

Напомним, что Жоржиньо в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов в составе «Челси». В июле он вместе со сборной Италии выиграл чемпионат Европы. Ранее итальянец был признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА. Сообщалось, что именно он является главным претендентом на Золотой мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Жоржиньо
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