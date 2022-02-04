Колосков назвал заслуженным выход сборной России по футзалу в финал Евро

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своими впечатлениями от первого полуфинала чемпионата Европы по футзалу, в котором сборная России обыграла команду Украины. Эксперт подчеркнул, что россиянам пришлось нелегко в данной встрече.

«Я очень сильно переживал. Украина — очень сильная команда. Она была безумно опасна, когда выпустила пятого полевого игрока. Здесь можно где-то сорваться, пойти в какую-нибудь авантюру и навлечь на себя проблем. Тактически российская сборная сыграла грамотно. Заслуженная победа», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Уточним, что поединок завершился со счетом 3:2 в пользу России, хотя заключительные мгновения встречи выдались довольно нервными – незадолго до финального свистка украинцы не смогли реализовать пенальти, упустив возможность сравнять счет.