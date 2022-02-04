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Колосков назвал заслуженным выход сборной России по футзалу в финал Евро

04 Февраля 2022 • 21:26 Комментировать
Украина (футзал)
2:3
Россия (футзал)
2-й тайм

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своими впечатлениями от первого полуфинала чемпионата Европы по футзалу, в котором сборная России обыграла команду Украины. Эксперт подчеркнул, что россиянам пришлось нелегко в данной встрече.

«Я очень сильно переживал. Украина — очень сильная команда. Она была безумно опасна, когда выпустила пятого полевого игрока. Здесь можно где-то сорваться, пойти в какую-нибудь авантюру и навлечь на себя проблем. Тактически российская сборная сыграла грамотно. Заслуженная победа», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Уточним, что поединок завершился со счетом 3:2 в пользу России, хотя заключительные мгновения встречи выдались довольно нервными – незадолго до финального свистка украинцы не смогли реализовать пенальти, упустив возможность сравнять счет.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Сборная России по футзалу
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УКРАИНА (ФУТЗАЛ) РОССИЯ (ФУТЗАЛ)
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