​Россия или Украина: кто победит в полуфинале футзального Евро

В пятницу вечером в полуфинале чемпионата Европы по футзалу сойдутся сборные России и Украины. Учитывая отношения между странами, игра является обсуждаемой даже среди тех людей, которые далеки от спортивного мира. Мы же всю политику вынесем за скобки и поговорим о том, что будет происходить на площадке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, кто окажется в финале футзального Евро – россияне или украинцы.

Конечно, безоговорочным фаворитом этой дуэли является команда России. Футзальная российская сборная на любой турнир едет за золотыми медалями, и этот Евро – не исключение. Да, сборная России выигрывала континентальный форум лишь раз, причём в далёком 1999 году, но до решающих стадий команда добирается регулярно. Если посмотреть на семь предыдущих футзальных Евро, то лишь однажды России не оказывалось на пьедестале. В остальных случаях россияне завоёвывали либо серебро (четыре раза), либо бронзу (два раза).

Россия фаворит, но Украину списывать со счетов не нужно. Этот чемпионат Европы подчёркивает наметившуюся в последние годы тенденцию. Футзал на континенте подравнялся – расстояние между связкой Испания – Россия – Португалия и остальными командами уже не кажется пропастью. Вот, например, Грузия и Финляндия впервые оказались в финальной части Евро. И как они выступили! Обе команды вышли из группы и дали бой россиянам и португальцам, проиграв с результатами 1:3 и 2:3 соответственно.

Сборная России обладает игроками топового уровня с богатым опытом участия в больших матчах. Сборная Украины в этом плане уступает – и по уровню, и по опыту. В полуфинале чемпионата Европы «жёлто-синие» выступят впервые за 17 лет. На стадии 1/4 финала украинцы сенсационно обыграли Казахстан. Ту победу Украина добыла главным образом за счёт дисциплины и способности терпеть под давлением. Наверняка и в пятницу «жёлто-синие» будут полагаться на эти же принципы.

Что мы увидим на площадке, более-менее понятно. Сборная России будет доминировать, а сборная Украины – терпеть и ждать своего шанса. Надо сказать, что в такой игре украинцы себя чувствуют комфортно, хотя она очень энергозатратная, ведь игрокам приходится много бегать. В этом плане «жёлто-синим» должен помочь дополнительный день отдыха.

Очень многое будет зависеть от того, кто первый забьёт. Сборная Украины здорово действует вторым номером, бурно реагируя на каждый заблокированный удар соперника, но когда речь идёт о вскрытии обороны сильного противника, то здесь команде уже гораздо сложнее. Так что если сборная России откроет счёт, это будет серьёзным подспорьем для команды Сергея Скоровича.

Если делать прогноз, то мы склоняемся к победе России, но не слишком крупной. Поставим на что-то вроде 5:2 или 6:3 или 7:4. Для футзала это не крупный, а рабочий счёт, ведь в концовках команды нередко рискуют и задействуют пятого полевого игрока. Что же получится в итоге, покажет игра. Ждать осталось недолго.

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Алексей Антоненко