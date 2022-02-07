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Футзал. Чемпионат мира 2020

Президент РФС Дюков похвалил футзальную сборную за проведённый чемпионат Европы

07 Февраля 2022 • 00:30 Комментировать
Португалия (футзал)
2:2
Россия (футзал)
2-й тайм

В воскресенье завершился чемпионат Европы по футзалу, на котором национальная сборная России дошла до финала, но в решающем матче уступила Португалии. Несмотря на это, президент РФС Александр Дюков выступил с заявлением, похвалив команду за достойный результат.

«На протяжении всего турнира команда показывала яркую игру и продемонстрировала настоящий характер. К сожалению, в финале против одного из сильнейших соперников в мире удача отвернулась от нашей сборной. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что команда сделала все возможное, чтобы страна могла ею гордиться», - приводит слова чиновника официальный сайт РФС.

Стоит также уточнить, что российские футзалисты получат двойные премиальные за победу в полуфинале континентального первенства, где в соперниках была Украина. Та встреча закончилась со счетом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков Сборная России по футзалу
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ПОРТУГАЛИЯ (ФУТЗАЛ) РОССИЯ (ФУТЗАЛ)
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Идет 0 минута Португалия (футзал) 2:2 Россия (футзал)
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