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Футзал. Чемпионат мира 2020

Ровно 25 лет назад сборная России выиграла чемпионат Европы по футзалу видео

28 Февраля 2024 • 17:45 Комментировать

Ровно 25 лет назад, 28 февраля 1999 года, сборная России выиграла чемпионат Европы по футзалу. В финальном матче российская команда обыграла хозяев турнира – сборную Испании. Поединок завершился со счётом 3:3, после чего в серии пенальти Россия взяла верх – 4:2.

 

Для сборной России по футзалу успех 1999 года был единственным на чемпионатах Европы. С тех пор команда пять раз играла в финалах турнира, но всякий раз проигрывала. Последний такой случай был в феврале 2022 года. Тогда в финале футзального Евро российская сборная уступила Португалии с результатом 2:4.

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