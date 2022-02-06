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Футзал. Чемпионат мира 2020

​На украинском ТВ гордятся фанатами, которые оскорбляли Путина: «Прославились на всю Европу»

06 Февраля 2022 • 16:45 Комментировать

В пятницу на футзальном Евро играли сборные России и Украины. Фанаты украинской команды скандировали с трибун оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Их не останавливали даже призывы диктора прекратить скандирования, не имеющие отношения к спорту.

РФС направил в УЕФА жалобу, требуя дисциплинарного расследования, и в Госдуме ждут серьёзной реакции футбольных властей Европы.

Между тем, на Украине гордятся поведением своих фанатов.

«Наши фанаты прославились на всю Европу. Они создали для сборной домашнюю атмосферу на матче против России», - сказал комментатор в эфире Первого украинского канала в начале трансляции матча за третье место футзального чемпионата Европы.

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