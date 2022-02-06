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Поражение от Португалии – пятое подряд в финалах футзального Евро для сборной России

06 Февраля 2022 • 22:05 Комментировать (1)
Португалия (футзал)
2:2
Россия (футзал)
2-й тайм

Недавно закончился финал футзального чемпионата Европы, в котором сборная России не смогла удержать преимущество в два мяча над командой Португалии и в конечном итоге уступила сопернику золотые медали континентального первенства.

Примечательно, что это был уже пятый выход в финал турнира кряду, в котором россиянам не удалось добиться поставленной цели. До этого отечественная команда трижды не смогла справиться с Испанией (2005, 2012, 2016 годы), а также однажды с Италией (2014 год).

Что касается последнего триумфа, то он датирован аж 1999 годом. Более того, текущий розыгрыш Евро складывался для сборной наилучшим образом – Россия выиграла все свои матчи до финала, лишь однажды пропустив больше одного гола (полуфинал с Украиной).

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ПОРТУГАЛИЯ (ФУТЗАЛ) РОССИЯ (ФУТЗАЛ)
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
06 Февраля 2022 в 22:13
Лучший же результат российской команды — победа в 1999 году. Всего же на счету россиян семь титулов вице-чемпионов Европы (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и еще в трех случаях наша команда третьей (2001, 2007 и 2018). При этом, в конце 2021 года проходил чемпионат мира по мини-футболу и россияне там выбыли на стадии четвертьфинала, хотя до этого в 2016 году заняли второе место.
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окончен Украина (футзал) 1:4 Испания (футзал)
Идет 0 минута Португалия (футзал) 2:2 Россия (футзал)
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