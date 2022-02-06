Поражение от Португалии – пятое подряд в финалах футзального Евро для сборной России

Недавно закончился финал футзального чемпионата Европы, в котором сборная России не смогла удержать преимущество в два мяча над командой Португалии и в конечном итоге уступила сопернику золотые медали континентального первенства.

Примечательно, что это был уже пятый выход в финал турнира кряду, в котором россиянам не удалось добиться поставленной цели. До этого отечественная команда трижды не смогла справиться с Испанией (2005, 2012, 2016 годы), а также однажды с Италией (2014 год).

Что касается последнего триумфа, то он датирован аж 1999 годом. Более того, текущий розыгрыш Евро складывался для сборной наилучшим образом – Россия выиграла все свои матчи до финала, лишь однажды пропустив больше одного гола (полуфинал с Украиной).