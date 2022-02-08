​УЕФА расследует поведение украинских фанатов во время матча с Россией на футзальном Евро

На официальном сайте УЕФА в разделе о новостях дисциплинарного характера опубликована информация о старте расследования. Оно касается матча сборных России и Украины в полуфинале футзального Евро, состоявшегося 4 февраля. Напомним, что украинские фанаты скандировали оскорбления с трибун, в том числе в адрес президента России Владимира Путина.

Ранее в УЕФА с призывом рассмотреть этот инцидент обращался РФС.

Напомним, что футзальная сборная России обыграла Украину со счётом 3:2. Команда пробилась в финал континентального форума, но проиграла там Португалии с результатом 2:4.