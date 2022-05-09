Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Футзал. Чемпионат мира 2020

В УЕФА заявили, что продолжают рассмотрение дисциплинарного дела из-за поведения украинских фанатов

09 Мая 2022 • 18:53 Комментировать

Пресс-служба УЕФА опубликовала заявление, в нём она сообщила о том, что в организации продолжается проверка по факту поведения украинских фанатов во время матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА сообщило о том, что разбирательство все еще продолжается и решение будет объявлено в надлежащее время.

Напомним, 5 февраля Российский футбольный союз (РФС) обратился в дисциплинарный комитет УЕФА с просьбой рассмотреть поведение болельщиков во время полуфинального матча на ЧЕ по мини-футболу между Россией и Украиной.

Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах украинские фанаты скандировали оскорбительные кричалки, которые носили политический характер, а также болельщики пели матерные песни в адрес президента России Владимира Путина.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Украины Чемпионат Европы Футзал Мини-Футбол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
18:53 · Футзал
В УЕФА заявили, что продолжают рассмотрение дисциплинарного дела из-за поведения украинских фанатов
15 Февраля
16:57 · Футзал
​Против Украинской ассоциации футбола возбуждено дело – фанаты оскорбляли Путина на футзальном Евро
08 Февраля
19:42 · Футзал
​УЕФА расследует поведение украинских фанатов во время матча с Россией на футзальном Евро 1
07 Февраля
00:30 · Футзал
Президент РФС Дюков похвалил футзальную сборную за проведённый чемпионат Европы
06 Февраля
23:49 · Футзал
Червиченко списал на усталость поражение футзальной сборной России в финале Евро
22:05 · Футзал
Поражение от Португалии – пятое подряд в финалах футзального Евро для сборной России 1
19:00 · Футзал
Португалия (футзал) – Россия (футзал) - 4:2 (закончен) 1
16:45 · Футзал
​На украинском ТВ гордятся фанатами, которые оскорбляли Путина: «Прославились на всю Европу» 17
15:20 · Футзал
​В Госдуме считают, что УЕФА должен принять жёсткие меры в отношении Украины 5
05 Февраля
06:37 · Россия. Премьер-лига
Миранчук порадовался победе сборной России по футзалу
05:14 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рад победе российской сборной по футзалу над Украиной
04 Февраля
23:56 · Футзал
Сборная Португалии стала соперником российской команды на футзальном Евро
22:28 · Футзал
«Понимали, что у матча будет особый антураж»: Главный тренер сборной России по футзалу – о полуфинале с Украиной
21:47 · Футзал
«Сам «наварил», сам потом отбил пенальти»: Вратарь футзальной сборной России Путилов подвёл итоги матча с Украиной
21:29 · Футзал
Как сборная России прошла Украину и пробилась в финал - видео 1 видео
Все новости
Рекомендуем