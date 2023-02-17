Украинцев оштрафовали по итогам матча с Россией на футзальном Евро

В начале февраля прошлого года в Амстердаме на чемпионате Европы по футзалу проходил матч между сборными Украины и России. Украинские фанаты тогда скандировали оскорбительные кричалки в отношении президента России Владимира Путина и россиян в целом. После игры УЕФА начал разбирательство.

И вот, спустя год с лишним, стал известен итог разбирательства. Ассоциацию мини-футбола Украины за провокационные и оскорбительные скандирования фанатов оштрафовали на 20 тысяч евро. Об этом рассказывает ТАСС.

Напомним, что сборная России обыграла Украину в полуфинале (3:2), но проиграла Португалии в финале (2:4) того турнира.