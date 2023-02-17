Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Футзал. Чемпионат мира 2020

Украинцев оштрафовали по итогам матча с Россией на футзальном Евро

17 Февраля 2023 • 14:39 Комментировать

В начале февраля прошлого года в Амстердаме на чемпионате Европы по футзалу проходил матч между сборными Украины и России. Украинские фанаты тогда скандировали оскорбительные кричалки в отношении президента России Владимира Путина и россиян в целом. После игры УЕФА начал разбирательство.

И вот, спустя год с лишним, стал известен итог разбирательства. Ассоциацию мини-футбола Украины за провокационные и оскорбительные скандирования фанатов оштрафовали на 20 тысяч евро. Об этом рассказывает ТАСС.

Напомним, что сборная России обыграла Украину в полуфинале (3:2), но проиграла Португалии в финале (2:4) того турнира.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России по футзалу Сборная Украины по футзалу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
14:39 · Футзал
Украинцев оштрафовали по итогам матча с Россией на футзальном Евро
30 Октября
14:45 · Футзал
​«Ибрагимович в миньке»: РФС показал невероятный гол из мини-футбола видео
09 Мая
18:53 · Футзал
В УЕФА заявили, что продолжают рассмотрение дисциплинарного дела из-за поведения украинских фанатов
15 Февраля
16:57 · Футзал
​Против Украинской ассоциации футбола возбуждено дело – фанаты оскорбляли Путина на футзальном Евро
08 Февраля
19:42 · Футзал
​УЕФА расследует поведение украинских фанатов во время матча с Россией на футзальном Евро 1
07 Февраля
00:30 · Футзал
Президент РФС Дюков похвалил футзальную сборную за проведённый чемпионат Европы
06 Февраля
23:49 · Футзал
Червиченко списал на усталость поражение футзальной сборной России в финале Евро
22:05 · Футзал
Поражение от Португалии – пятое подряд в финалах футзального Евро для сборной России 1
19:00 · Футзал
Португалия (футзал) – Россия (футзал) - 4:2 (закончен) 1
16:45 · Футзал
​На украинском ТВ гордятся фанатами, которые оскорбляли Путина: «Прославились на всю Европу» 17
15:20 · Футзал
​В Госдуме считают, что УЕФА должен принять жёсткие меры в отношении Украины 5
05 Февраля
06:37 · Россия. Премьер-лига
Миранчук порадовался победе сборной России по футзалу
05:14 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рад победе российской сборной по футзалу над Украиной
04 Февраля
23:56 · Футзал
Сборная Португалии стала соперником российской команды на футзальном Евро
22:28 · Футзал
«Понимали, что у матча будет особый антураж»: Главный тренер сборной России по футзалу – о полуфинале с Украиной
Все новости
Рекомендуем